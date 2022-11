This document sat in my archives. I originally created this so I have notes for my participation in the Working Draft podcast - a German podcast for web developers. That's why this article is in German as well. The podcast episode 452 was published in 2020, but I never published this document. In the interest of breathing some live into this blog, here it is. Have fun!

Hintergrund: CORS & Same-Origin Policy

Die erste und wichtigste Grundregel in Sachen Web- & Browser-Sicherheit ist die Same-Origin Policy. Sie bestimmt, dass alle Webseiten im gleichen Origin auch mit den gleichen Rechten ausgestattet sind. Ein Origin ist das Tripel von "Scheme, Host, Port".

Das bedeutet insbesondere, dass JavaScript keinen Zugriff auf Inhalte aus anderen Origins erhält.

Wenn man also ein Bild, iframe oder Popup von einem anderen Origin lädt, dann kann man es zwar darstellen lassen, aber eben nicht per JavaScript auslesen. Egal ob via canvas, iframe.contentDocument , popup.contentDocument usw.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass hier etwas namens "ambient authority" greift: Wenn ein iframe von, sagen wir mal twitter.com (z.B. ein Tweet-Knopf) angezeigt wird, schickt der Browser die Cookies für twitter.com mit, so dass Twitter die Antwort auf den aktuellen Account des aktuellen Benutzers anpassen kann.

Eine Ausnahme bietet hier CORS, das Cross-Origin Resource Sharing. Eine Seite kann explizit erlauben, von anderen Origins gelesen zu werden, wenn sie in dem Response Header eine entsprechende Erlaubnis per CORS. Der häufigste header im Response lautet

Access-Control-Allow-Origin: * , damit sind alle Webseiten erlaubt, die Datei zu laden UND auszulesen.

Wenn man möchte, kann man hier noch zwischen anonymen und credentialed requests unterscheiden:

Mit dem * im ACAO-Header wird jedem das Lesen erlaubt. Das besondere am * ist, dass implizit nur anonyme Requests erlaubt werden.

Probleme die Same-Origin Policy und CORS nicht lösen

Die Same-Origin Policy ist eine mächtige, allgegenwärtige Maßnahme, lässt jedoch einige Probleme ungelöst.

XSLeaks

Der Angriff des sogenannten Cross-Site Leaks besteht schon seit gut 10 Jahren, ist aber kürzlich erneut in den Fokus gerückt. Ein xsleak-Angriff macht sich bestimmtes Browserverhalten (zum Beispiel) Timing zu nutze um Informationen über eine cross-origin Webseite zu erhalten. Ein ganz einfaches Beispiel ist eine Seite, die nur nach dem Login einen <iframe> anzeigt. Wenn ein Angreifer nun diese Seite selbst in ein <iframe> öffnet, kann der Angreifer über iframeEl.contentWindow.length herausfinden, ob die Seite weitere frames beinhält und somit deduzieren ob der Benutzer eingeloggt ist.

Natürlich wissen wir alle, dass es eine schlechte Idee ist, dem Angreifer zu erlauben unsere Seite in einem <iframe> zu öffnen, deswegen gibt es ja die CSP frame-ancestors direktive & X-Frame-Options.

Derselbe Angriff funktioniert nur leider ebenfalls mit einem Popup bzw der Referenz, die aus window.open fällt. Ferner lässt sich eben diese Schwachstelle nicht aufheben, da Browser hier die Rückwärtskompatibilität für existierende Webseiten wahren müssen.

Unter dem Begriff XSLeaks gibt es allerdings noch viele weitere Techniken:

history.length lässt sich benutzen um redirects zu erkennen (nützlich für Login detection in login_and_then-Patterns in Webseiten)

Bilder, Videos, Audio erlauben das ausmessen von metadaten (A/V-Länge, Bilddimensionen)

Request timing (wie lange dauert ein fetch())

Leak of HTTP request done by exhausting the Network pool

Spectre

Anfang 2018 veröffentlichte eine Gruppe von Sicherheitsforschern die Sicherheitslücken Spectre & Meltdown. Diese Schwachstellen betreffen die gängigsten CPUs von u.a. AMD, Intel. Durch cleveres Ausnutzen einer Optimierung (speculative branching), die so vom Angreifer kontrolliert wird, dass sie nicht greift und eine "branch misprediction" rückgängig gemacht werden soll, ist es dem Angreifer möglich den gesamten Speicher innerhalb des selben laufenden Prozesses auszulesen. Ferner hat ein Team von Microsoft Vulnerability Research gezeigt, dass sich diese Lücke via JavaScript ausnutzen lässt.

Spectre ist insbesondere für Browser ein Problem, da sich mehrere Origins normalerweise einen Prozess teilen.

Diese Angriffe benötigen meist APIs für Shared Memory, wie SharedArrayBuffer. Daher haben sich die Browser darauf geeinigt SharedArrayBuffer vorübergehend abzuschalten.

Zusammenfassend: Sicherheitslücken vermeiden, Zugriff zu SharedArrayBuffer wieder erlangen:

Es gibt sinnige Bestrebungen, sich weiter von anderen Webseiten fernzuhalten, als nur durch die Same-Origin Policy forciert.

Informationen zu Fenstern aus anderen Origins können nicht vollständig aus dem jeweiligen Prozess rausgehalten werden, zum Beispiel durch <img src> .

Im Zuge dessen, sind Browser dazu übergegangen jedem Origin seinem eigenen Prozess zuzuweisen. Das nennen wir Site-Isolation bzw. bei Firefox "Project Fission".

Normalerweise würde der Browser ungefähr jedem Tab einen eigenen Prozess zuweisen. Mit "Site Isolation" benötigen wir für jeden iframe einen weiteren Prozess. Für eine News-Webseite wie cnn.com werden statt einem Prozess nun auf einmal etwa 14 Prozesse benötigt.

Neue Methoden für Cross-Origin Isolation

Aufgrund der neuen Angriffe und der neuen Browser-Architektur, ziehen es bestimmte Webseiten nun vor sich und ihr Origin komplett zu isolieren. Wenn man als Webseite in seinem komplett eigenen Tab ist - ohne Ausnahme, dann wäre auch ein Spectre-Angriff nicht mehr problematisch. Alles was ausgelesen werden kann, ist ohnehin eigene Information. Um das zu ermöglichen, wurden ein paar neue Sicherheitsmechanismen in Form eines HTTP Response Headers eingeführt. Eine Kombination derer erlaubt es, als "crossOriginIsolated" zu gelten und somit wieder Zugriff auf SharedArrayBuffer zu erhalten.

Hier nun ein kurzer Überblick über die neuen Cross-Origin primitiven:

Cross-Origin-Opener-Policy (COOP)

Cross-Origin-Opener-Policy: unsafe-none | same-origin-allow-popups | same-origin

Unter Zuhilfenahme von Cross-Origin-Opener-Policy, kann eine Seite explizit sagen, dass es keine window-handles (opener, popup) für Fenster aus anderen Origins geben darf:

Hierfür senden wir Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin .

Cross-Origin-Embedder-Policy (COEP)

Cross-Origin-Embedder-Policy: unsafe-none | require-corp | credentialless

Wenn man COOP einsetzt besteht immer noch die Möglichkeit, dass man selbst noch irgendwelche Cross-Origin Resourcen nachlädt (versehentlich, redirects, usw.). Mit Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp kann man sicher stellen, dass das Dokument nur Ressourcen in den Prozess lädt, die von dem eigenen Origin sind oder es explizit erlaubt (durch CORP. siehe unten) .

Wenn der Wert credentialless gesetzt ist, werden cross-origin Inhalte ohne Cookies (credentials) angefordert. Das erlaubt Interaktionen mit Webseiten, die nicht explizit "CORP" benutzen.

COOP + COEP = crossOriginIsolated

Nur wenn man COOP+COEP einsetzt, erhält eine Website das Attribut window.crossOriginIsolated als true. Nur, wenn man sich mit seinen eigenen (plus eventuell öffentlichen) Daten in einem eigenen Prozess abschottet, erhält man Zugriff auf SharedArrayBuffer und einen besonders genauen Timer in der Performance API.

CORP

Cross-Origin-Resource-Policy: same-site | same-origin | cross-origin

Mit CORP kann man, in etwa analog zu CORS, eine Ressource freischalten und für den Gebrauch als öffentlich jenseits der Prozessgrenzen hinweg deklarieren

CORB bzw. ORB

Im Gegensatz zu den letzt genannten Methoden sind CORB, ORB kein HTTP Header, sondern eine Festlegung, wie ein Browser gewisse Ressourcen zu laden hat:. Die Idee basiert darauf, dass cross-origin Resourcen mit "zweifelhaften Content-Typen" so blockiert werden, dass sie für den Webprozess als "Network Error" dargestellt werden. Weitestgehend, geht es darum Inhalte bereits an der Prozessgrenze zu blockieren, wenn nicht eindeutig klar ist, dass sie für den Gebrauch wirklich erlaubt sind. Typische Beispiele sind Inhalte mit Content-Type text/plain , welches dann über <script> geladen werden könnten und trotz Syntaxfehler im Prozessspeicher landen. Dies wird künftig nicht mehr möglich sein.

Ausblick

Da die Themen xsleaks und auch Spectre noch relativ jung sind, ist zu erwarten dass es weitere Mechanismen, Einschränkungen oder neue Werte für die hier vorgestellten Response Header entwickelt werden. Bereits jetzt werden Mechanismen wie "restrict-properties" für Cross-Origin-Opener Policy vorgeschlagen, was die Isolation beibehalten soll aber OAuth-Flows über pop ups ermöglichen könnte.

Es wird sich zeigen, was hier ausreichend ist und bleibt.